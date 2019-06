Proposta di nozze con un puzzle per il segretario del Pd Piemonte Furia

Nozze in vista per il segretario del Pd del Piemonte Paolo Furia. E’ lo stesso numero uno del partito ad annunciarlo via Facebook con un post. Nelle immagini le foto di un puzzle che la coppia ha composto con le foto del numero uno del partito democratico e il compagno Samuele Baka Gangarossa.

Quello del puzzle è uno dei modi più trendy nell’ultimo periodo per chiedere al partner di dire “Sì”. Il post di Furia non lascia dubbi: “Siamo tutti fatti di mille pezzi, spesso sul punto di rompersi e perdersi dappertutto. Può capitare nella vita che qualcuno ci aiuti a metterli tutti insieme. Perciò oggi gli ho chiesto di unirsi civilmente con me e ha detto di sì”. Non si sa quando sarà celebrata l’unione. Furia, eletto segretario nel dicembre del 2018 a 32 anni, non indica date, ma solo l’anno: hashtag horizon2020. Anche perchè nel 2021 ci sono le comunali a Torino, oggi in mano ai Cinque Stelle, e anche il livello regionale del partito sarà impegnato nella vicenda.

Quando Furia, ricercatore universitario di Biella, è andato insieme a Samuele a manifestare contro il congresso delle famiglie a Verona ha ricordato le difficoltà di essere accettato e il suo percorso prima di fare coming out. “Nel Pd non ho mai sentito alcuna difficoltà e i processi di accettazione in tradizioni come quella comunista o cattolica sono interessanti. A Biella era difficile, soprattutto quando ero alle superiori. Ho iniziato a sentirmi libero quando mi sono iscritto all’università a Torino. Ma rifarei tutto quello che ho fatto”.

Ricorda anche quando lo disse a suo nonno: “Gli parlari una sera, lui un vero comunista, mangiando una pizza a Biella. Gli dissi sono gay. Non reagì male. Dopo qualche secondo di silenzio, disse: “Immagino che l’unico problema sarà quello della dote quando vi sposerete, non ci sono ancora le leggi per questo, giusto?”.





