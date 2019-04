MOMENTI di preoccupazione e poche informazioni. L’attesa e tante domande. Ora c’è una App che può aiutare chi si trova al pronto soccorso perché una persona cara sta male. Almeno è quanto promette l’applicazione che da oggi è in funzione a Rieti, all’Ospedale de Lellis. Promette di rispondere a tanti quesiti che mettono in ansia ai familiari che si trovano alle urgenze. Come sta il parente? Quanto bisogna attendere per la visita? Quando farà la tac? Dove verrà ricoverato?, quesiti che spesso restano senza risposte per ore.

E’ la prima App, fanno sapere i responsabili della struttura, in Italia in grado di fornire un collegamento in tempo reale tra l’interno e l’esterno della struttura d’emergenza, mettendo al corrente parenti e familiari, degli interventi diagnostici e terapeutici cui sono sottoposti i propri cari all’interno delle “sale di emergenza”. In tal modo, chi aspetta potrà monitorare l’iter di presa in carico sanitaria e in caso, nell’attesa, proseguire con quelle attività che non si possono rimandare, senza correre il rischio di non avere notizie del congiunto ricoverato.



“Il paziente, al momento dell’arrivo in Pronto Soccorso –spiega il direttore dell’Unità di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e d’Urgenza professor Flavio Mancini – riceve la scheda di accettazione dal sistema di gestione, più una scheda informativa che illustra il servizio web di accompagnamento che il paziente o chi per lui approva firmando il consenso informato. Comunicato il numero di cellulare del suo accompagnatore quest’ultimo riceverà sul suo smartphone un sms contenente un “link” che gli permetterà di accedere solo ed esclusivamente alle notizie riguardanti il suo congiunto. La procedura è compatibile con qualsiasi apparato; è solo necessaria una connessione ad Internet”.



Sul cellulare dell’accompagnatore saranno visualizzate alcune informazioni riconducibili al paziente come il codice di accettazione, l’elenco cronologico degli eventi, stanza di ricovero temporaneo, visite ed esami diagnostico-strumentali e ancora: codice colore triage, box di presa in carico, verifica parametri vitali, eventuale esecuzione Ecg in triage, attesa visita medica, visita medica, richiesta esami e in un momento successivo conferma ricezione risultati, richiesta diagnostica per immagini e successivamente conferma ricezione risultati, richiesta consulenze e conferma della avvenuta consulenza, comparsa “alert” per richiesta colloquio con l’accompagnatore da parte personale sanitario, attesa di posto letto.



“Si tratta di uno strumento innovativo –spiega il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo – che da ora in avanti, in aggiunta all’elevata qualità del servizio prestato dal personale del Pronto Soccorso, permetterà di migliorare, attraverso una comunicazione pronta, precisa ed essenziale, i rapporti tra operatore sanitario e utente. Dà la possibilità di non far più sentire pazienti e familiari in attesa come un numero dietro una porta, ma sempre e soltanto una persona”.