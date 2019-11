Una scorta ‘civile’ per Liliana Segre. L’idea arriva da un tweet del giornalista di Sky Paolo Condò, che sul social – commentando le proteste di una donna per il costo della sicurezza alla senatrice pagato da “noi italiani” – ha raccolto l’adesione e la solidarietà di decine e decine di utenti. “Mi ha colpito – scrive Condò – un messaggio d’odio a Liliana Segre in cui una signora si lamenta della scorta pagata da “noi italiani”. Siccome è un’italiana come la senatrice a rendermi orgoglioso del Paese, mi candido a un turno di scorta. Tranquilla, signora. È un privilegio, lo faccio gratis“.

