Violenze da stadio, anche le società di calcio paghino. A poche ore dagli scontri fuori dall’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, la sindaca Virginia Raggi annuncia contromisure. “Spesso le occasioni del calcio sono sfruttate da delinquenti per creare disordini in città – ha detto a margine di un’iniziativa in Campidoglio -. Proprio per questo è ormai pronta una delibera, sulla quale stiamo lavorando da tempo, per chiedere alle grandi società di calcio di contribuire con una parte dei loro guadagni al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza durante questi eventi”.

