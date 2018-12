Proietti: Rifiuti a Roma? Damose da fà

(Fotogramma/Ipa)

“Non ho consigli da dare, non so come sia possibile risolvere i tanti problemi di Roma, ma io non vorrei arrendermi anche se non trovo nulla cui aggrapparmi. Ma, in ogni caso, ‘damose da fà’“. Parola di Gigi Proietti che, conversando con l’AdnKronos, commenta così l’emergenza rifiuti che in questi giorni sta invadendo la Capitale.

“Bisognerebbe risalire alle cause”, spiega Proietti che aggiunge: “Per la città non sento proposte. Certo è che Roma, per essere recuperata, avrebbe bisogno di un progetto molto vasto: bisognerebbe fare assemblee continue con grandi urbanisti grazie alle quali ristrutturare Roma, anche perché in questo modo non si va avanti”.