Programmi specifici, allenamenti personalizzati. Da svolgere rigorosamente tra le mura domestiche. L’isolamento volontario e precauzionale della Juventus prosegue tra il J Hotel, in cui è attualmente relegato Daniele Rugani, il primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus-Covid-19, e le abitazioni dei vari calciatori. Che sui social postano le loro attività quotidiane per rompere la monotonia dell’isolamento, ma la cui giornata non è chiaramente tutta incentrata sulla cucina o sui videogiochi. Quando finirà il periodo critico dell’epidemia, la ripresa dell’attività sarà repentina almeno per i calciatori, vista la necessità assoluta di chiudere la stagione in corso tra Italia ed Europa: ecco perché lo staff bianconero ha stilato allenamenti personalizzati per cercare di mantenere prima di tutto l’elasticità muscolare, per evitare che al rientro possano incorrere infortuni muscolari tipici dell’inattività o della cattiva alimentazione.

Solidarietà Bonucci

Qualche giorno fa, quando il presidente dell’Inter Zhang donò 100.000 euro al Sacco di Milano, alcuni sottolinearono un aspetto, cioè che la beneficenza si fa senza pubblicizzarla. Un discorso completamente sbagliato, specialmente se si assiste alla corsa alla donazione che in questi giorni ha coinvolto personaggi famosi e presidenti, calciatori e sportivi. Tra questi anche Leonardo Bonucci, che ha donato, come comunica la Città della Salute di Torino, 120.000 euro destinati all’acquisto di due ecografi portatili, di cui uno dotato anche di sonde pediatriche, per le rianimazioni e per la valutazione “al letto” dei pazienti in terapia intensiva ma anche all’acquisto di cinquanta maschere filtranti a circuito d’aria. Una competizione virtuosa, decisamente più avvincente degli stucchevoli discorsi sull’assegnazione del titolo e sui verdetti di una stagione.