“Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui nel giorno in cui l’Ordine dei consulenti del lavoro festeggia i 40 anni dalla legge istitutiva del 1979. Complimenti per questa importante ricorrenza. Da avvocato, vi riconosco il valore sociale e la competenza che vi contraddistingue. E anche da professore ho potuto conoscere meglio e apprezzare la vostra professione, visto che, come la presidente Calderone ricorderà, abbiamo avuto possibilità di collaborare con l’Università di Firenze in una ricerca sull’evoluzione delle professioni da me coordinata e un capitolo importante ha riguardato l’evoluzione della vostra professione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo a Roma l’evento ‘Dalla storia… verso il futuro. Stati generali dei consulenti del lavoro’, per celebrare i 40 anni della legge numero 12 che l’11 gennaio del 1979 ha istituito l’Ordine professionale dei consulenti del lavoro.

