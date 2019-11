“I consulenti del lavoro sono una risorsa per il Paese impegnata per far crescere l’Itali e ricordo con piacere a l’apporto gratuito che ci avete dato con il microcredito, con il taglio stipendio dei parlamentari. Insieme ce l’abbiamo fatta dando un’opportunità a tanti disoccupati e imprese. Siete uno spaccato importante del Paese, siete dei facilitatori di rapporti aziendali. Ho in famiglia un consulente del lavoro, è mio fratello e spesso mi confronto con lui sul lavoro che portate avanti ogni giorno. Voi avete le vostre rivendicazioni su azioni esse in campo dal governo, e sulle quali confermiamo la disponibilità al confronto”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo a ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020’ organizzato dai consulenti del lavoro a Roma.

