“Il nostro essere professionisti di riferimento del mercato del lavoro non è solo una scelta di campo al servizio di imprese e lavoratori, ma a servizio dell’intero Paese. Dal 1979 ad oggi, infatti, tanta strada è stata fatta, tante conquiste siamo riusciti ad ottenere, soprattutto in termini di competenze”. Così la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, nel video messaggio di fine anno alla categoria, pubblicato sulla web tv consulenti del lavoro, ripercorre quanto fatto nel 2019 e guarda alle azioni dei professionisti per il nuovo anno.

