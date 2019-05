Il giorno dopo la sospensione della professoressa Rosa Maria Dell’Aria, l’insegnante dell’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di Palermo punita per non aver vigilato sul lavoro dei suoi studenti che durante la Giornata della memoria avevano presentato un video accostando le leggi razziali al decreto Sicurezza, scatta la protesta. A partire da Palermo, dove le segreterie di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda e Snals della Sicilia hanno organizzato un sit-in per la 17 davanti all’Iti Vittorio Emanuele III con lo slogan ‘Difendiamo la scuola della Costituzione’.

Fonte