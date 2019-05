Sarà dichiarata illegittima la sospensione di 15 giorni di Rosa Maria Dell’Aria, la prof di italiano dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, ‘punita’ per non aver vigilato sul lavoro di alcuni suoi alunni che in occasione della Giornata della memoria hanno presentato un video in cui si accostavano le leggi razziali al decreto Sicurezza di Salvini. Ad annunciarlo è Alessandro Luna, figlio e legale della docente al termine di un incontro con due funzionari del Miur avvenuto oggi a Palermo. “Abbiamo individuato la soluzione giuridicamente valida per far dichiarare illegittima la sanzione disciplinare e privarla di tutti i suoi effetti giuridici”, spiega all’Adnkronos.

Fonte