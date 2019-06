Si sarebbero procurati falsi titoli di studio per essere assunti come insegnanti. E’ a partire da questa accusa che i carabinieri di Cosenza hanno notificato 25 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emesse dalle Procura del capoluogo calabro, nei confronti di altrettanti indagati. I professori sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, falsità materiale commessa da privato in concorso e di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Il blitz ha interessato le province di Cosenza, Lecce, Pistoia, Milano, Bergamo e Forlì-Cesena.

