– E’ risultata conforme ai parametri di legge la quasi totalità (99,9%) dei campioni analizzati per verificare la presenza di residui farmacologici nei prodotti di origine animale. E’ quanto emerge dalla Relazione finale del Piano nazionale residui pubblicata sul Portale del Ministero della Salute. Nel 2018, i campioni che hanno fornito risultati non conformi per la presenza di residui sono stati 26 sugli oltre 26.000 analizzati, pari allo 0,1 % del totale.

Il Piano Nazionale Residui viene predisposto annualmente dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni previste dalle norme europee e viene attuato a livello locale grazie alla collaborazione delle Autorità competenti regionali e locali, dei Laboratori nazionali di riferimento e degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Oggetto di indagine sono i prodotti di origine animale, in cui vengono ricercate le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari, le sostanze vietate (come quelle ad effetto anabolizzante) e i contaminanti ambientali.

Nel 2018, precisa la Relazione finale del Piano nazionale residui pubblicata sul Portale del Ministero della Salute, sono stati analizzati 26.377 campioni, di cui 12.294 per la ricerca di residui di sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate (pari al 41,8 %) e 19.754 per la ricerca di residui di sostanze medicinali veterinari e agenti contaminanti (pari al 67,2 %). A questo secondo gruppo appartengono 24 dei 26 campioni risultati non conformi.