La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati che si trovano a bordo della nave Sea Watch che dalla notte scorsa staziona a 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. Lo conferma all’Adnkronos la garante per i minori di Siracusa Carla Trommino. “Ho avuto conferma – spiega la garante per l’infanzia – che la Procura dei minori ha chiesto ai ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture lo sbarco immediato dei ragazzi non accompagnati. La Procura si è attivata subito dopo la mia richiesta di accertare il numero di minori a bordo”. A quanto si apprende i minori a bordo sono 13, di cui 8 non accompagnati.

Fonte