Dopo circa otto milioni di bambini nati, e la prima – Louise Brown – che ha compiuto l’anno scorso quarant’anni, è lecito che i medici specializzati in procreazione assistita tentino di dare risposta alle tante domande che queste tecniche hanno posto negli anni. Domande che riguardano i bambini nati con l’ausilio della procreazione assistita. Una di quelle che preoccupa di più i genitori è il rischio cancro e tanti studi e metanalisi non sono mai riusciti a dare una risposta definita. La parola fine – però – stavolta potrebbe mettarla uno studio pubblicato oggi su Human Reproduction, uno dei tre maggiori giornali al mondo specializzato nella biologia della riproduzione.

LA CONCLUSIONE

Partiamo dalla conclusione, che è ampiamente rassicurante poiché non c’è un rischio aumentato di cancro nei bambini nati con IVF, la fertilizzazione in vitro. E c’è solo un lievissimo aumento di rischio nei nati da embrioni congelati e da Icsi (la tecnica con cui un singolo spermatozoo viene iniettato dentro un ovocita). Un aumento definito comunque non significativo statisticamente.



LO STUDIO

Lo studio è immenso, autorevole ed è il primo al mondo ad aver seguito ben 47.690 bambini per 21 anni. Un numero impressionante e un intervallo di tempo considerevole. L’autrice principale è Flora van Leeuwen, respondabile del dipartimento di Epidemiologia del Netherlands Cancer Institute di Amsterdam, che sottolinea un’altra peculiarità dello studio. “E’ molto importante perché confronta bambini concepiti con Pma, altri concepiti naturalmente e altri concepiti naturalmente ma da donne infertili. Che sappiamo sono diverse dalla popolazione generale, ed è possibile che le loro difficoltà di concepimento possano essere un fattore che influemza il rischio di cancro della loro prole”.

I NUMERI

Dei 47.690 bambini seguiti dallo studio, 24.269 erano stati concepiti con Pma, 13.761 naturalmente e 9660 naturalmente o con l’aiuto di farmaci per a fertilità, come quelli per la stimolazione ovarica. Di tutti questi 231 hanno sviluppato un tumore, in particolare 31 casi di leucemia linfoblastica e 26 di melanoma. Un numero alto percentualmente. “Non abbiamo una spiegazione chiara per numeri così alti per quest tumori – ha spiegato Mandy Spaan, che lavora nel dipartimento di Epidemiologia della van Leeuwen – potrebbe darsi che alcuni trattamenti per l’infertilità potrebbero indurre alterazioni ereditariein certi geni che aumentano il rischio di melanoma e leucemia. E comunque sono necessarie ricerche con numeri più grandi per chiarire questo dubbio”.

I NATI ICSI

Lo studio indaga la Ivf, la fertilizzazione in vitro. Ma la grande maggioranza dei bambini, anche in Italia, nasce con la tencica Icsi, ritenuta (non sempre a ragione) più affidabile in termini di risultato. E proprio considerando “il numero sempre crescente di bimbi nati con Icsi o da crioconservazione degli embrioni – ragiona la professoressa van Leeuwen – che bisogna investigare il rischio cancro dei bimbi nati in questo modo a lungo termine. Stiamo attualmente allargando il nostro studio a più di 30.000 bambini concepiti con Pma e nati in questi ultimi anni. Compresi quelli nati da Icsi ed embrioni congelati. Speriamo di poter dare risposte basate su più evidenze scientifiche”.