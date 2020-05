DOPO due mesi di lockdown i trattamenti di procreazione assistita (Pma) potranno finalmente riprendere, grazie al via libera del Centro nazionale trapianti e il Registro Pma dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma se da un lato la ripartenza è una buona notizia per tutte le coppie con problemi di fertilità che desiderano un figlio, dall’altro è di fondamentale importanza farlo in sicurezza. A sottolinearlo è la Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) che, grazie al suo gruppo di interesse speciale (Giss) in Medicina della riproduzione, ha appena redatto un protocollo da seguire per riorganizzare le procedure di Pma durante la Fase 2 in modo tale da garantire la piena sicurezza sia dei pazienti sia degli operatori sanitari.

Dopo il lockdown, la ripresa

Nei mesi di lockdown molte coppie si sono sentite abbandonate, vivendo tra l’ansia del passare del tempo e la paura di non riuscire ad avere un figlio, dato che oltre il 30% delle donne che accede alla Pma ha più di 40 anni. “Vorrei tranquillizzare queste pazienti e dire loro di non drammatizzare, perché non saranno di certo questi due mesi ad alterare in maniera irreversibile il loro scenario riproduttivo”, commenta Rocco Rago, direttore del Centro di sterilità e banca di ovociti dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. “Le donne che sono state in stand-by in questo periodo, in età avanzata e che erano già messe in lista, avranno la priorità”.



In termini di priorità, prosegue l’esperto, bisogna tenere presente alcune classi particolari di donne, tra cui appunto quelle con un fattore età avanzato. “Ciò non vuol dire che tutte le donne che hanno 43 anni superano le liste d’attesa rispetto ad altre”, precisa Rago. “Si parla di donne che sono già in lista di attesa, in procinto di iniziare un percorso di procreazione assistita, e che in questi due mesi hanno dovuto rinviarlo”. La regione Lazio, per esempio, ha riferito che le coppie che avevano programmato il percorso nel periodo di sospensione e che hanno raggiunto i 43 anni avranno la possibilità di effettuare la tecnica di procreazione assistita prevista in regime di convenzione nell’arco di quest’anno, ossia fino al 31 dicembre 2020.

Il protocollo

Riguardo alla sicurezza della ripresa delle attività, nel protocollo della Sigo vengono fornite indicazioni per la riorganizzazione degli spazi e delle attività, dall’accoglienza alla visita, all’esecuzione della procedura. Inoltre, saranno previsti triage successivi, veri e propri check-point di verifica dello stato di salute delle coppie e degli operatori sanitari durante il percorso della Pma. Il primo triage, per esempio, viene effettuato in tele-consulto per ridurre il numero di accessi ai centri. “Il centro del Pertini ripartirà in modalità tele-consulto con una piattaforma appositamente realizzata per le coppie infertili a cui è associata una cartella informatizzata”, aggiunge Rago. “Questo sia in linea con il concetto di ottimizzazione dei flussi di accesso in ospedale e sia per venire incontro a coppie fuori regione”.

Un triage diverso

“In particolare, si farà un primo triage 7-10 giorni prima di cominciare un percorso di procreazione assistita, proponendo un questionario alla coppia per analizzare i sintomi di eventuali patologie. Se è negativo, quella coppia è potenzialmente idonea a iniziare un percorso di procreazione assistita. Nella nostra procedura ripeteremo un triage anche nel momento del trasferimento embrionario, per verificare che la situazione sia sempre quella di assenza di sintomatologia”. Se invece il triage risulta positivo per sintomi da Covid-19, il protocollo dispone che il prelievo ovocitario o il transfer di embrioni congelati vengano rimandati. “La prima raccomandazione, quella di rimandare il percorso di procreazione medicalmente assistita, è la più sensata”, spiega Rago. “Possiamo però trovarci in situazioni in cui non è possibile rimandare, oppure quando siamo di fronte a una positività della paziente che è in corso di stimolazione ovarica, quindi non è raccomandabile rinviare”. A quel punto si procederà con tutte le misure di sicurezza richieste, come indossare due paia di guanti, la mascherina Ffp2, calzari protettivi e visiera.



“Non escludo che il nostro centro possa adottare misure ancora più protettive per la coppia e gli operatori”, spiega l’esperto. “Anche se oggi non ci sono indicazioni che ci dicono che i gameti siano dei portatori d’infezione, alcuni studi stanno identificando il coronavirus in vari setting biologici, come il liquido seminale. Ciò non vuol dire automaticamente che sia un percorso infettivo, ma suggerisce che posti gli scenari minimi di protezione si possono adottare altre strategie di maggior sicurezza. Per come sta evolvendo la letteratura scientifica, secondo la mia opinione sarebbe più prudente che anche il soggetto asintomatico sia sottoposto a screening”.