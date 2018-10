Nuovo deposito atti al processo per la morte di Stefano Cucchi. In apertura d’udienza il pm Giovanni Musarò ha comunicato di avere messo a disposizione nuovi accertamenti. Che, ha detto, “hanno tratto origine dalle dichiarazioni rese dal carabiniere Francesco Di Sano, il quale, messo di fronte all’esistenza di due annotazioni diverse a sua firma, ha detto di averle modificate per un ordine della scala gerarchica”.

Il pubblico ministero ha poi spiegato che a seguito di questo, è stata disposta un’attività di indagine articolata che ha portato anche all’interrogatorio di Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza e superiore di Di Sano.

“Questa storia è costellata di falsi, da dopo il pestaggio e proseguita in maniera ossessiva anche dopo la morte di Cucchi. C’è stata un’attività di inquinamento probatorio che ha indirizzato in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio” ribadisce Musarò, in apertura di udienza del processo a carico di cinque carabinieri per la vicenda della morte di Stefano Cucchi.

“Sono state fatte – ha continuato il pm – attività di perquisizione e acquisizione di documentazione estremamente importante”. Tra queste anche nuove intercettazioni che per l’accusa danno una “conferma inequivocabile: la modifica di quelle annotazioni è stata l’esecuzione di un ordine, veicolato anche tramite Colombo, che aveva ricevuto un ordine dal comandante di compagnia, Luciano Soligo (indagato per falso), che però a sua volta aveva ricevuto ordine dal Gruppo”.

Materiale importante, ha detto Musarò perché fornisce “uno spaccato di cosa accadeva in quei giorni e del clima. È Importante perché consente di comprendere come sia stato possibile fare sparire un’annotazione e come, per nove anni, sia stato possibile non accorgersene. Questa è una storia costellata di falsi, commessi subito dopo il pestaggio, e poi perseguita soprattutto dopo la morte”.