Esclusione dal campionato e sconfitta per 0-3 a tavolino. E’ la sanzione decisa dal giudice sportivo della serie C, Pasquale Marino, nei confronti del Pro Piacenza dopo la partita di domenica persa per 20-0 a Cuneo.

Il Pro Piacenza è stato punito per responsabilità diretta “in quanto l’attività fraudolenta dei propri dirigenti era consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto, integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe comportato l’esclusione della società dal campionato di competenza”.

Fonte