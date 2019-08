Gli MTV Video Music Awards sono terminati da circa 48 ore, ma online continuano a parlarne fra gaffe (come dimenticare quella di John Travolta?) e meme: l’ultimo riguarda proprio Nick Jonas.

Durante la serata, infatti, i Jonas Brothers hanno vinto Best Pop Video con la hit Sucker e nel momento dell’annuncio se Joe e Kevin si sono girati a festeggiare la vittoria con le rispettive mogli Danielle e Sophie, Nick è rimasto lì in mezzo come un vero terzo incomodo. La sua faccia dice tutto.

Nick Jonas is a perfect representation of my love life right now 😩😂 #VMAs pic.twitter.com/Jn5mi6c2Bp — boohoo.com (@boohoo) August 27, 2019

La foto è diventata immediatamente virale e Priyanka Chopra, moglie di Nick Jonas (che non è potuta essere con lui allo show perché impegnata sul set di un film), lo ha preso in giro modificandola con Photoshop e condividendola su Instagram. Nel fotomontaggio la Chopra abbraccia Nick che così non è più solo. Se non è amore questo…