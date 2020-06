In queste ore il gruppo di hacker Anonymous sta rilasciando documenti shock su Donald Trump, il Vaticano, la famiglia reale inglese e centinaia di uomini potenti (anche italiani). Accuse di traffico di minori, pedofilia, insabbiamenti e anche una bomba sulla morte della principessa Diana.

Quelli di Anonymous hanno rivelato che quello che è successo nel tunnel dell’Alma il 31 agosto 1997 non sarebbe stato un incidente. Secondo la versione degli hacker pare che la Spencer stesse indagando su una violenza avvenuta a palazzo, che fosse in possesso di una registrazione che documentava tutto e che con questa avesse minacciato Carlo di rendere tutto pubblico, cosa che la Royal Family non avrebbe mai permesso.

“Poco prima della sua morte, Diana visitava gli ospedali e le case di cura in cui Jimmy Savile stava commettendo i suoi crimini, consolava le vittime di Elm Guest House e registrava le testimonianze delle vittime di violenze di palazzo”.

A più di 20 anni dalla sua morte, si riapre il mistero “dell’incidente” della principessa Diana.

Anonymous ha divulgato la notizia che Lady Diana stava raccogliendo testimonianze di vittime di stupri in palazzo e nell’ultimo anno il Principe Andrea è stato al centro di uno scandalo per molestie, prontamente difeso dalla famiglia reale. — Il fù Danilœ (@nugellae) May 31, 2020

Nel frattempo a Buckingham Palce, la famiglia reale inglese che fa finta di non vedere tutte le notizie che la vedono coinvolta nell’assassinio della principessa Diana #Anonymous pic.twitter.com/oOU2XHTuhi — Marco Lipa Stark (@marcodLipa) June 1, 2020

seguo il caso di Lady Diana da anni, e ormai quasi tutti i documentari, non esplicitamente, lasciavano capire che la famiglia reale fosse uno dei primi sospettati; ora le prove. Justice for Diana🥀 #Anonymous pic.twitter.com/F9laW3uK4h — alice (@medagliaalice) May 31, 2020

Fonte: Il Corriere dello Sport