E’ disponibile online il primo trailer di Unsane, il nuovo film horror del regista Steven Soderbergh girato interamente tramite iPhone.

Il film Unsane uscirà nelle sale americane il 23 marzo del 2018, per poi arrivare in Italia qualche settimana dopo. La pellicola sarà distribuita dalla Fingerprint Releasing, società che appartiene allo stesso Soderbergh, in collaborazione con la Bleecker Street.



La particolarità di questo film è quella di essere stato girato interamente con un iPhone, anche per dare un senso di “realtà” nelle scene horror. Dato che le scene sono state girate la scorsa estate, è probabile che il regista abbia usato un iPhone 7 Plus. Le riprese sono durate solo una settimana.