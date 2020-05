In tempi di Covid-19, è stato battuto il primo Ciak dello smart film ‘Il Giorno e la Notte’ diretto da Daniele Vicari che, in attesa della riapertura dei set cinematografici, ha trovato insieme agli attori e al produttore Andrea Porporati, un escamotage creativo per poter girare nel rispetto di tutte le norme sanitarie e sindacali, ovvero a distanza e in smart working: tutti recitano dalla propria casa che diventa un set (Dario Aita, Elena Gigliotti, Barbara Esposito, Francesco Acquaroli, Isabella Ragonese, Matteo Martari, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Giordano De Plano) e tre coppie su quattro lo sono anche nella vita.

