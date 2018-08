Primo ciak a Firenze per il docufilm di Renzi

(foto da Instagram/Lucio Presta)

Abito scuro, camicia bianca, in posa davanti alle telecamere. Viene immortalato così l’ex premier Matteo Renzi in un post di Lucio Presta, che questa mattina ha pubblicato su Instagram uno scatto del primo ciak a Firenze per il docufilm dedicato alle città. “Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. Primociak” scrive il produttore televisivo, firma del nuovo format incentrato su una delle città più belle d’Italia. Il docufilm a puntate sarà condotto da Renzi. “Matteo è nato a Firenze, ci ha vissuto, la conosce a fondo – ha raccontato qualche mese fa Presta all’Adnkronos, spiegando perché la scelta fosse ricaduta sull’ex premier – ne è stato sindaco, ci ha portato i potenti del mondo”.