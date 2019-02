DOPO la nascita sarebbe meglio aspettare almeno 12 ore prima di far fare il primo bagnetto al bimbo. A dimostrarlo, in uno studio pubblicato sul Journal for Obstetrics, Gynecologic and Neonatal Nursing, è stato il team di ricercatori del Cleveland Clinic Hillcrest Hospital, secondo cui in questo modo potrebbe aumentare il tasso di allattamento al seno, una pratica che sappiamo essere fondamentale non solo perché crea la comunicazione tra madre e figlio, ma anche perché il latte materno rappresenta un alimento unico per il neonato. Da tempo, infatti, è stato dimostrato che è il più completo dal punto di vista nutrizionale, e che contiene una serie di fattori in grado di proteggere il bambino dalle infezioni e prevenire il rischio di allergie e di alcune malattie, come per esempio le gastroenteriti.

• QUESTIONE DI ODORE

Lo studio nasce dalle richieste delle neomamme – raccontano gli autori dello studio – che sempre più spesso chiedevano al personale della struttura ospedaliera di ritardare il momento del primo bagno del proprio figlio. Affermando di aver letto su alcuni blog come in questo modo ci potessero essere dei benefici. “Molte neomamme hanno letto che era meglio aspettare per fare il bagno al loro bambino per la prima volta, dal momento che il liquido amniotico ha un odore simile al seno, e ciò renderebbe più facile per i neonati attaccarsi al seno”, ha spiegato l’autrice dello studio Heather DiCioccio. Incuriositi, DiCiocco e colleghi hanno deciso di indagare la questione scientificamente, con un vero e proprio trial clinico.

• ALLATTAMENTO AL SENO

La ricerca ha coinvolto circa mille coppie di madri e neonati, tra cui 448 bambini che avevano ricevuto il primo bagno poco dopo la nascita e 548 neonati a cui, invece, il bagnetto era stato fatto almeno 12 ore dopo. Dai risultati è emerso che il tasso di allattamento al seno era più elevato nel secondo gruppo rispetto al primo di quasi il 10%: dal 59,8% del gruppo che aveva ricevuto il bagno subito dopo la nascita al 68,2% del secondo gruppo, che aveva invece aspettato le 12 ore.

• ALTRI FATTORI

La ricerca, inoltre, suggerisce diversi fattori che possono collegare l’aumento del tasso di allattamento al seno con la pratica di aspettare per fare il primo bagno al bambino. Oltre alla somiglianza tra l’odore del liquido amniotico e quello del seno materno (che può incoraggiare bambini ad attaccarsi) si favorirebbe anche un contatto più prolungato tra la pelle della madre e quella del neonato, e la loro termoregolazione: i bambini del gruppo a cui era stato ritardato il momento del bagno avevano infatti più probabilità di avere temperature corporee più stabili (e quindi di correre un minor rischio di ipotermia). “Non erano così infreddoliti come i bambini che erano stati lavati subito dopo la nascita, e quindi potrebbero essere stati meno stanchi nel cercare di attaccarsi al seno”, ha spiegato DiCioccio. “Ora è nostra prassi ritardare il primo bagnetto di almeno 12 ore, a meno che la mamma non ci chieda di farlo prima e in tal caso le consiglieremo di aspettare almeno due ore”.

Lo studio, quindi, non fa altro che confermare il fatto che ritardare il primo bagno a un neonato sia una pratica da dover seguire: secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle cure postnatali, infatti, il bagno dovrebbe essere fatto circa 24 ore dopo la nascita. “Se ciò non fosse possibile a causa di motivi culturali, dovrebbe essere ritardato di almeno sei ore”, si legge nelle linee guida. Le motivazioni, precisano i ricercatori di questo studio, non erano state specificate nel documento dell’Oms.