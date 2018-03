Offerte in primo piano >> eBay <<

Apple ha ufficializzato l’apertura di un secondo campus negli Stati Uniti, senza però fornire dettagli sulla location scelta. Stando ad un’indagine condotta da Bloomerg, sembra che tutti gli indizi vadano verso una città del nord-est.

Tra gli stati che potrebbero ospitare il prossimo campus Apple, i più accreditati sono quelli di New York, Massachusetts, Pennsylvania e Washington DC. Lo studio ha tenuto presente le città in cui Apple ha già una presenza aziendale e le 15 migliori location in termini di agevolazioni fiscali e sviluppo del commercio.

Il nord-est porterebbe anche ulteriori vantaggi in termini di reclutamento, soprattutto perchè il nuovo campus si concentrerà inizialmente su AppleCare. In quelle zone, infatti, esistono diversi uffici Apple con dipendenti specializzati in assistenza clienti.

Il nord-est ha anche abbondanti reti di trasporto pubblico e grandi concentrazioni di fornitori nazionali: 804 a New York, 379 nel Massachusetts e 253 in Pennsylvania.

Il campus nell’investimento pari a 350 miliardi di dollari promesso da Apple nell’ecosistema finanziario degli Stati Uniti.