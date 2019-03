Maltempo in agguato e una primavera che stenta a decollare e che sembra ancora lontana. Un vortice di bassa pressione dal mar Ligure e in viaggio verso la Grecia, ha generato infatti una perturbazione atlantica che già in queste ore sta portando alcune piogge fra il levante ligure e l’alta Toscana. Nel corso della giornata la situazione meteorologica è destinata a peggiorare sull’Italia con il ritorno di temporali, locali grandinate e qualche spruzzata di neve. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella mattinata di sono attesi rovesci localmente temporaleschi in Liguria, segnatamente sull’area di levante, sull’alta Toscana con nevicate sui rispettivi appennini oltre i 1200-1300 metri di quota. Nubi sparse sul resto delle regioni settentrionali con piovaschi in arrivo sul basso Veneto.

Fonte