– Rimane a tinte nerazzurre lo scudetto Primavera. Per il secondo anno consecutivo l’Inter si laurea campione d’Italia under 19, regolando per 2-0 in finale la Fiorentina e conquistando il nono titolo tricolore di categoria, così da eguagliare il record del Torino. Per la squadra guidata in panchina da Stefano Vecchi si tratta del terzo trionfo stagionale, dopo quelli in Supercoppa italiana e nel Torneo di Viareggio: un ‘triplete’ che ha portato nelle casse del club circa 1,5 milioni (500 mila euro a trofeo), grazie ai bonus contenuti nell’accordo di sponsorizzazione con Suning.

AI SUPPLEMENTARI COLPISCONO COLIDIO E ROVER – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia sono serviti i tempi supplementari per decidere la sfida: i gol dell’argentino Facundo Colidio al 5′ del primo tempo e di Matteo Rover al 2′ del secondo extra time hanno sancito il successo dei baby nerazzurri, applauditi anche dal tecnico della prima squadra Luciano Spalletti, in tribuna sabato sera. A nulla è servito l’assalto finale dei viola di Emiliano Bigica, che si sono arresi nuovamente ai nerazzurri dopo la sconfitta in finale scudetto nella passata stagione, match disputato l’11 giugno 2017 e vinto dalla Primavera interista grazie ai gol di Vanheusden e Pinamonti.

PESANTE PER I VIOLA L’INFORTUNIO AL CAPITANO DIAKHATE – Nei tempi regolamentari la gara aveva visto il predominio quasi totale dell’Inter, in particolare nella ripresa, con solo le parate decisive di Cerofolini a tenere il risultato in bilico fino al 90′. In particolare il numero ventidue gigliato si è fatto trovare pronto due volte, di cui la seconda pochi istanti prima del gol di Colidio, su Zaniolo, ex della partita, e la terza su Emmers al 46′, autore di un pregevole colpo di tacco. La gara dei viola è stata pesantemente condizionata dall’infortunio del capitano Abdou Diakhate, a metà della prima frazione. Al triplice fischio finale grande festa in casa Inter, con capitan Lombardoni ad alzare la coppa e a liberare tutta la gioia per un gruppo di ragazzi che ha vinto tutto in categoria.

VECCHI: “IL NOSTRO SETTORE GIOVANILE STA LAVORANDO BENE” – Ovviamente molto soddisfatto al termine Stefano Vecchi. “Complimenti ai miei ragazzi per questo importante successo e grande merito a Inter e Fiorentina per l’ennesima finale raggiunta – il commento del tecnico nerazzurro -. Se queste due squadre arrivano sempre in fondo vuol dire che i due settori giovanili stanno lavorando molto bene. Noi probabilmente riusciamo a vincere in finale perché abbiamo qualche giocatore in più in grado di fare la differenza, oltre ad un’ottima condizione fisica, e per questo voglio ringraziare il mio staff. L’obiettivo di un settore giovanile dev’essere quello di formare i giovani e se i nostri ragazzi hanno mercato vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro”.

BIGICA: “ABBIAMO RESO DURA LA VITA A UNA GRANDE SQUADRA” – Nessun rammarico particolare per Emiliano Bigica, che dispensa complimenti ai suoi giovani allievi. “I miei ragazzi sono cresciuti tantissimo dal primo giorno di ritiro, porterò sempre nel mio cuore un pezzettino di ognuno di loro – sottolinea l’allenatore della Fiorentina Primavera -. È stato fatto un grande da parte dello staff, ma in campo ci vanno loro e voglio ringraziarli per le emozioni che ci fanno vivere. Nel complesso, il nostro è stato un buon percorso, diversi ragazzi si sono avvicinati mentalmente al calcio dei grandi. Questa sera abbiamo fatto il massimo, abbiamo incontrato una squadra forte, ma gli abbiamo reso la vita dura, vuol dire che stiamo facendo grande lavoro”.

FIORENTINA – INTER 0-2 DTS (0-0, 0-0)

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri; Valencic, Diakhate, (22′ Faye), Lakti (98′ Marozzi); Meli (87′ Caso), Gori, Sottil. All. Bigica.

INTER (5-3-2): Pissardo; Valietti, Bettella, Nolan, Lombardoni, Sala; Emmers (83′ Gavioli), Pompetti, Zaniolo; Colidio, Adorante (58′ Rover). All. Vecchi.

MARCATORI: 94′ Colidio (I), 106′ Rover (I).

AMMONITI: Sottil (F), Lakti (F), Colidio (I), Sala (I), Lombardoni (I).