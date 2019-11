E’ stata appena approvata dal Consiglio della Regione Lazio la prima proposta di legge in Italia per la tutela della salute sessuale e della fertilità maschile. Da oggi grazie alla proposta di Legge n.18 approvata all’unanimità dal Consiglio della Regione Lazio, le Istituzioni si sostituiranno a un “compito” che storicamente era affidato alla prima visita di leva, ovvero il primo contatto con i giovani.

La proposta di legge prevede una prima visita dell’apparato genitale maschile gratuita per tutti i ragazzi tra i 15 ed i 24 anni e la creazione nei principali ospedali di Unità Operative di uro-andrologia. “Siamo estremamente soddisfatti di questo obiettivo raggiunto dopo molti anni d’impegno e promozione di campagne di prevenzione andrologica – osserva Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia (Sia) – questo screening, per cui la Regione Lazio ha dato un grande esempio di progresso sociale e civile, permetterà di intercettare molte patologie della fertilità e della sessualità maschile”. Questa proposta di Legge va a colmare un vuoto importante, e permetterà di accorciare l’attuale ritardo diagnostico legato alle patologie della sfera sessuale e riproduttiva maschile.

“Un ritardo – spiega Giuseppe La Pera, Andrologo Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma e responsabile delle Campagne di prevenzione Sia – che attualmente porta a problemi di salute ma anche a disagi sociali e psicologici”. Il ritardo diagnostico è dovuto alla mancanza di un chiaro punto di riferimento per i giovani e di adeguata cultura della prevenzione. L’80% dei giovani maschi tra i 14 e 19 anni, infatti, secondo una ricerca condotta su oltre 1000 ragazzi di 20 licei del Lazio, non saprebbe individuare lo specialista a cui rivolgersi per un controllo, a fronte del solo 2% delle coetanee che invece nel 98% dei casi ha chiaro quale sia l’iter di prevenzione da seguire