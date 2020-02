MILANO — I numeri. Di targa, di telefono, di treni, di turni. Cifre e sequenze. Compleanni. «Li ricordava tutti Giuseppe — il collega accenna il sorriso — non so come facesse. Se per caso dimenticava il cellulare a casa, non aveva problemi. Una telefonata? Andava a memoria. Gli restavano impressi anche a distanza di un anno. Come si faceva una volta, quando chiamavamo dalla cabina». A Giuseppe Cicciù, reggino, 51 anni, casa e famiglia a Cologno Monzese, quella dote non l’avevano insegnata. Certo, gli era venuta utile quando, da ragazzo, aveva deciso di arruolarsi nella scuola del Genio ferrovieri a Chivasso (oggi sta alla caserma Cavour di Torino): un anno per il concorso, quattro anni di corso. Quelli del 371/86. «I concircolari — racconta un compagno dell’epoca — perché quei numeri erano la circolare e l’anno in cui il ministero decideva le assunzioni. Un nostro codice. Insieme dai 18 ai 23 anni, molto più che commilitoni. Quasi fratelli». Tanto che di quel gruppo, a distanza di tutto questo tempo, era rimasto un gruppo Whatsapp: «E Giuseppe era il nostro collante. Il buono. Quello che, quando partiva per Roma, per Firenze, per Napoli, scriveva subito: a chi lo offro oggi il caffè? Poi scendeva e subito faceva la foto. Lo chiamavamo selfie-man».

Tutti lo ricordano per quel viso solare, “Peppino”. E tutti per lo scrupolo sul lavoro, l’attenzione alle regole, alle cautele sul lavoro che erano sfociate in impegno sindacale nella Rsu, anche se quelle battaglie erano state messe in secondo piano, di recente: una nuova vita, una nuova famiglia dopo la prima, che gli aveva dato un figlio oggi 14enne, Luca. Una novità che gli aveva riempito le giornate lontano dalle stazioni.

Ma era solo un time out, una pausa, un secondo tempo dopo anni a spendersi per gli altri. Anche all’interno dell’Associazione genitori dell’istituto comprensivo di Cologno Monzese dove studia il figlio e di cui Cicciù era stato tra i fondatori: banchetti, autofinanziamenti, organizzazione dei giochi scolastici, di manifestazioni e feste di fine anno, una rete per mantenere contatti e coltivare amicizie nuove fino all’impegno come rappresentante d’istituto dopo la scoperta di alcuni episodi di bullismo. Impegnato, anche nel condominio doveva viveva, punto di riferimento e “consigliere” per chiunque avesse un’istanza o una rivendicazione. Appassionato, della sua Reggina come della sua Inter. Ma mai come del suo mestiere. Sui merci prima, sul Frecciarossa poi. «La prevenzione è da sempre l’arma migliore!, scriveva sulla sua bacheca Facebook lo scorso ottobre. Predicava sicurezza. Si sentiva al sicuro.