“Sa quanti mi hanno detto “Ma sei matta?”. Non si contano. Amici, conoscenti. Ma credo sia necessario un cambiamento culturale. Per questo non temo di fare da testimone della mia esperienza. Ho seguito mia mamma, tre tumori nel corso della sua vita, ho visto quanto ha sofferto”. Miriam Danieli ha 41 anni, lavora in banca, alla Cassa di risparmio di Asti, è portatrice della mutazione genetica Brca2, tre volte mamma. A 39 anni si è sottoposta a un doppio intervento, mastectomia e asportazione delle ovaie in un’unica seduta operatoria.

Quando ha preso la decisione?

“In realtà appena ho avuto il risultato del test. Era il 2005 e mia madre ha fatto il test all’Istituto di Candiolo, che allora collaborava con l’ospedale Mauriziano di Torino. Visto l’altissimo rischio per i parenti di sviluppare la malattia i medici l’hanno suggerito anche a me. Sono risultata positiva. Ho capito immediatamente che questa informazione per me era fondamentale, perché avrei avuto l’opportunità di scegliere.

Dal 2005 sono passati dodici anni. Perché ha aspettato così a lungo?

“Abbiamo riflettuto con mio marito e insieme abbiamo deciso che il progetto di diventare genitori per noi era molto importante. Così ho scelto di gestire il rischio con controlli a intervalli molto brevi e in parallelo programmare la nascita dei nostri figli. Quando nel 2012 è nata Alice, la mia ultima bimba, ho pensato che fosse arrivato il momento. Ho atteso ancora un po’ perché non volevo una menopausa troppo precoce ma poi ho affrontato tutto”

Come si convive con la spada di Damocle della malattia?

“C’è stato un episodio allarmante che mi ha messo addosso una grande paura. Avevo appena saputo di essere incinta del mio secondo figlio ma i controlli avevano rivelato valori molto alti dei marker tumorali e sono andata a fare un ago aspirato con il terrore. Mi dicevo “se sono ammalata cosa faccio”? Per fortuna si trattava di una ciste e tutto è andato bene, ma vivere per sempre con questa ansia sarebbe stato impossibile”.

Tre figli, un progetto pianificato. Sembra una scelta molto razionale, è così?

Potrebbe sembrarlo. E’ vero che ci sono elementi razionali ma c’è una componente emotiva fortissima. Probabilmente la più forte

Qual è la stata la conseguenza degli interventi che le ha dato più fastidio?

Il post-mastectomia. Ho avuto problemi per il seno, per una mammella tutto bene, per l’altra qualche problema al capezzolo.

Mai un dubbio?

“Sono convinta che sia il percorso migliore e vorrei che le donne si rendessero conto che la consapevolezza è l’arma migliore”.



