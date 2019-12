Proteste pacifiche davanti al Teatro alla Scala di Milano, dove è in programma la Prima. Poche decine di persone sono presenti in un presidio organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base – Cub, in segno di protesta contro la kermesse, presenti in presidio anche i lavoratori della società Auchan, a sostegno della vertenza occupazionale in atto. Le transenne sono posizionate ad alcuni metri dall’ingresso del teatro, a ridosso di Palazzo Marino. Le realtà antagoniste, invece, (poche decine) si stanno avvicinando alla piazza per richiamare l’attenzione sulla vicenda siriana.

