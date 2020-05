Tekashi 6ix9ine, Gooba: la prima canzone del trapper americano dopo essere stato scarcerato per l’emergenza Coronavirus.

Tekashi 6ix9ine si è tuffato subito nel mondo della musica. Sono passate poche settimane dalla sua scarcerazione a causa del Coronavirus, e il trapper ha già pubblicato una nuova canzone, con tanto di video.

L’artista in questo nuovo brano non si è fatto mancare nulla: atteggiamento da gangster, riferimenti al virus e tanti argomenti controversi e contraddittori.

Tekashi 6ix9ine, Gooba: la prima canzone dopo la scarcerazione

Giù la maschera. Ha vissuto momenti difficili negli ultimi anni 6ix9ine, ma questo non ha cambiato il suo stile e il suo modo di fare. Così, nel suo nuovo brano Gooba, il trapper va all’attacco di tutti, dal Coronavirus agli hater, definiti ‘stupidi idioti’.

E cita anche la sua collaborazione con le forze dell’ordine, utilizzando tra l’altro un pizzico d’ironia. Insomma, la prigione non ha trasformato Tekashi, che è tornato più gangsta che mai, per la gioia dei suoi fan. Ecco il video, in cui è accompagnato da sei twerk-girl:

Tekashi 6ix9ine scarcerato per Coronavirus

La scarcerazione del trapper è avvenuta lo scorso 2 aprile. Il giudice ha deciso di fargli scontare gli ultimi quattro mesi della sua pena agli arresti domiciliari dopo la richiesta dei suoi legali.

L’artista soffre infatti di asma, e la detenzione in carcere lo avrebbe potuto rendere una vittima semplice in caso di contagio dal Coronavirus.

Ricordiamo che 6ix9ine era stato condannato a due anni di prigione e che nelgi ultimi tempi aveva testimoniato contro alcuni membri della gang Nine Trey Gangsa Bloods, collaborando con le forze dell’ordine in cambio di uno sconto della pena.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/juanjoseixine696/photos/

