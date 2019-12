Misure di sicurezza rafforzate, a Milano, per la Prima della Scala che domani inaugurerà la stagione con la ‘Tosca’ di Puccini alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il questore di Milano Sergio Bracco ha emanato un’ordinanza con cui è stato previsto un articolato dispositivo di vigilanza e controllo con l’impiego di un consistente numero di uomini. In concomitanza con la rappresentazione in Piazza della Scala, nelle adiacenze del Teatro, sono previsti infatti dei presidi.

