Sanremo 2020, biglietti e abbonamenti: i costi dei tagliandi per poter assistere dal vivo al Festival della canzone italiana.

Sanremo 2020 è alle porte. Ancora non conosciamo i nomi dei 22 Big, ma la macchina organizzativa ormai è a buon punto. Sappiamo ad esempio chi saranno gli 8 concorrenti tra le Nuove Proposte. E sappiamo anche che in tutte le serate ci sarà come ospite d’onore Tiziano Ferro.

Motivi più che validi per voler assistere dal vivo allo spettacolo del 70esimo Festival della Canzone Italiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui biglietti per l’Ariston.

Biglietti Sanremo 2020: prezzi e modalità d’acquisto

I tagliandi per poter entrare nel teatro più famoso d’Italia sono in prevendita dall’8 gennaio 2020. Prezzi invariati rispetto a un anno fa. Un posto in platea per le prime quattro serate costa 180€, mentre per la finale addirittura 660€.

L’abbonamento in platea costa complessivamente 1290€, mentre in galleria si scende a 672€. Più basso il posto singolo in Galleria: 100€ per le prime quattro serate, 320€ per la finale. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.



Amadeus

Concorrenti Sanremo 2020

Ancora non conosciamo i nomi dei 22 Big che si sfideranno in questa edizione del Festival, anche se circolano con insistenza alcune candidature che sembrano più di mere ipotesi. Pare certa, ad esempio, la partecipazione di Diodato e Irene Grandi (quest’ultima con una canzone di Vasco Rossi), così come quella di Marco Masini e il ritorno di Achille Lauro.

Per la gioia dei più giovani, dovrebbero essere presenti i due trionfatori dell’ultima edizione di Amici, Giordana Angi e Alberto Urso, mentre per la quota talent pare certa anche la partecipazione di Anastasio, vincitore di X Factor 2018. Insomma, resta ancora un margine di dubbio ma il cast di questa edizione si preannuncia fresco e completo, con ampio spazio alla musica nazionalpopolare ma anche alle ultime tendenze.

Di seguito il video di Rolls Royce di Achille Lauro: