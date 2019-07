Se il leader dei Behemoth ha filmato dei fan che si “divertivano” tra la folla, ieri a Roma è successo l’esatto contrario. Il rapper Pretty Solero sul palco del Rock in Roma si è tirato giù i pantaloni e i boxer davanti a tutto il pubblico. Il cantate è stato immediatamente portato via dal team della sicurezza e pare che nel backstage abbia dato di matto.

A raccontare l’accaduto è stato Il Messaggero:

Una volta tornato a casa, Pretty Solero ha raccontato la sua versione dei fatti.

“Un buttafuori ha messo le mani in faccia alla ragazza con la quale stavo. E’ scoppiata una rissa. Mi hanno minacciato. Ho avuto voglia di uccidere. Non ho la pistola ma la rimedio facilmente, a casa mia per esempio. Mi hanno chiuso in 10 in una stanza, minacciandomi, dopo che ho difeso una ragazzo che è stata schiaffeggiata”.

Ho voglia di uccidere? Rimedio una pistola?



È un pazzo. Lo hanno cacciato dal Rock in Roma per avere scatenato una rissa con dei buttafuori, ha insultato dei membri della Lovegang (non si sa quali) per non averlo difeso e gli ha detto che per lui sono morti. Ha ammesso di avere una pistola a casa pronta per uccidere.

— fuckrehab (@Brandsaur) 18 luglio 2019