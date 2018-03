Macotakara ha condiviso un nuovo video inizialmente pubblicato su Weibo. Nel filmato si vede un presunto iPhone SE di seconda generazione, ma i dubbi sulla sua autenticità sono tanti.

Questo “iPhone SE 2” ha un design simile a quello dell’iPhone X, in linea con i rumor degli scorsi mesi. Il dispositivo mostrato in video monta quella che sembra iOS.

Come detto all’inizio, ci sono fortissimi dubbi sull’autenticità del dispositivo (molto probabilmente si tratta di un dispositivo Android assemblato in Cina), ma rimane comunque interessate vedere come potrebbe essere un nuovo iPhone SE simile all’iPhone X (notch, niente tasto Home, doppia fotocamera posteriore).



Tra l’altro, gli ultimi rumor sembrano confermare che, almeno per ora, Apple non ha intenzione di lanciare un iPhone SE.