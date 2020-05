Lo scorso venerdì Ciao Darwin ha riproposto in replica la puntata che ha visto scendere in campo i rappresentanti del mondo del Web contro quelli del mondo della Tv. Con loro anche l’unico Padre Natura (dell’edizione), Filippo Melloni, che avete conosciuto già in questo precedente articolo.

A quanto pare l’anno scorso qualche leone da tastiera ha fatto del bodyshaming al modello, prendendolo in giro perché etichettato come un tipo “troppo magro”.

A Filippo quei commenti hanno ferito ed in occasione del ritorno in tv ha mostrato su Instagram i progressi di dure sessioni di palestra, fatte in risposta ai “leoni da tastiera”.

“Le critiche dell’anno scorso hanno un peso: 7kg di massa muscolare. Baci stellari ai leoni da tastieria! Grazie, senza di voi non mi sarei divertito così tanto”.

Ecco le foto: la prima dopo cinque mesi di palestra, la seconda dopo dieci mesi di palestra.