SI E’ parlato molto dell’importanza dell’educazione sessuale a scuola. Uno studio sistematico pubblicato recentemente sul Journal Adolescent Health ha voluto analizzare l’impatto dei programmi di disponibilità del profilattico sui comportamenti sessuali e sulla salute sessuale in studenti delle scuole superiori. Sono stati a tal fine analizzati i diversi articoli scientifici che riportavano dati su questo programma definito CAP (condom availability program), abbastanza diffuso in America del nord, ma anche in altri paesi.

I programmi di disponibilità dei preservativi (CAP) si riferiscono a qualsiasi intervento a qualsiasi livello (scuola, città, stato o federale) che preveda l’accesso degli adolescenti ai preservativi. In alcuni casi è previsto un più ampio programma completo di educazione sessuale in cui gli studenti ricevono informazioni sulle IST, l’HIV, la gravidanza, e la contraccezione, nonché le istruzioni per il corretto e costante uso del profilattico. Altre volte si tratta della possibilità di procurarsi il profilattico all’interno della scuola, magari attraverso dei distributori automatici. Per non scomodare la pruderie di alcune persone, diciamo subito che i risultati sono rassicuranti nel senso che non è stato riscontrato un aumento dell’attività sessuale nei giovani che hanno usufruito di questi programmi e non si è verificato neanche un aumento di promiscuità con un maggior numero di partner sessuali. Altro dato interessante, contrario a tutto l’allarmismo da parte di chi ancora oggi non vuole l’educazione sessuale nelle scuole per timore che questo renda i bambini prima e gli adolescenti successivamente inclini ad avere rapporti sessuali in età precoce: il programma di disponibilità del profilattico non abbassa l’età dell’iniziazione sessuale.

La maggior parte degli studi esaminati ha riportato inoltre un aumento dell’utilizzo del profilattico nell’ultimo rapporto sessuale e una diminuzione di prevalenza di infezioni sessualmente trasmesse nel gruppo di adolescenti che avevano usufruito del programma CAP rispetto ad un gruppo di controllo. Tutto questo deporrebbe a favore di una maggiore disponibilità sia di programmi ad hoc di educazione sessuale sia di interventi come la reperibilità del profilattico dentro le scuole. Non possiamo continuare a far finta di nulla di fronte al fatto oggettivo che molti adolescenti e giovani sono sessualmente attivi e hanno il diritto all’informazione che può aiutarli a proteggersi da gravidanze non volute, e da infezioni sessualmente trasmesse. In Italia un intervento di questo tipo non si è mai reso possibile e le poco volte che si è tentato di proporlo si sono alzate le proteste di presidi, insegnanti, genitori, associazioni varie. A quando il riconoscimento di una sessualità con garanzie di protezione per i nostri adolescenti?