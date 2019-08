In questi giorni sta circolando la notizia secondo la quale il principino George di Cambridge, frequenterà lezioni di balletto e di danza classica a partire dal prossimo anno scolastico. La cosa deve aver divertito Lara Spencer, che durante il Good Morning America ha preso in giro il figlio di Kate e William, proprio perché frequenterà corsi di balletto.

Le risate e l’atteggiamento della conduttrice hanno scatenato una polemica e anche diversi ballerini famosi (tra cui Roberto Bolle e Willie Gomez) si sono fatti sentire.

La donna si è scusata dicendo di aver fatto un commento infelice ed aggiungendo che ognuno dovrebbe inseguire la propria passione.

Certo Lara, crediamo tutti alle tue scuse…



Lara Spencer on @GMA mocked a 6-year old Prince George of the UK for taking ballet class. It shows that “toxic masculinity” can be spread viciously by insensitive women, too. As a fellow “George” and a lover of dance, I am very troubled and disappointed by her actions.

— George Takei (@GeorgeTakei) August 23, 2019