Nintendo ha annunciato Labo, una nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta. Insieme alla console Switch, i kit di Nintendo Labo forniscono tutto il necessario per assemblare forme di cartone chiamate Toy-Con che, combinate con la console e i due controller joy-con, danno vita a sistemi con i quali si potrà interagire, come un pianoforte, una motocicletta da guidare o una canna da pesca. I kit saranno disponibili in Europa dal prossimo 27 aprile.

Tra i vari Toy-Con disponibili, ad esempio, ce n’è uno che replica un pianoforte a 13 tasti perfettamente funzionante: una volta aggiunti una console Nintendo Switch e un Joy-Con destro, gli utenti potranno eseguire i brani che preferiscono. La telecamera IR di movimento nel Joy-Con destro rileva quali tasti vengono premuti e riproduce le note tramite l’altoparlante della console. Chi invece ha sempre sognato di pilotare una moto potrà costruire un manubrio, inserendo un Joy-Con per lato e posizionando la console Nintendo Switch al centro. Poi, basterà premere il pulsante di accensione e dare gas ruotando la manopola destra per partire all’avventura sullo schermo della Switch.

"Il nostro obiettivo è portare un sorriso sul volto di tutti coloro che entrano in contatto con Nintendo - ha dichiarato Satoru Shibata, presidente di Nintendo of Europe - e con Nintendo Labo e Nintendo Switch, i giocatori possono scoprire nuovi modi di giocare dando libero sfogo alla propria creatività. Io personalmente spero che tanti utenti si divertiranno ad assemblare i kit insieme alle loro famiglie, con un grande sorriso sul volto", ha concluso Shibata.