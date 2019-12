La riforma sulla prescrizione “non incide sulle vere priorità della giustizia, non avrebbe alcun effetto risolutivo ed anzi rischierebbe di porsi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, nella misura in cui potrebbe favorire l’insorgere di prassi processuali comportanti l’allungamento dei tempi di definizione”. A parlare non è uno degli avvocati penalisti che ha partecipato alla maratona oratoria contro la riforma che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020 ma un magistrato di Palermo. Fabio Pilato è gip presso il Tribunale del capoluogo siciliano. Lo stesso magistrato che un anno fa aveva presieduto il Tribunale dei ministri per l’inchiesta per sequestro a carico dell’ex ministro Matteo Salvini.

Fonte