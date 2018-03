'Prendi in giro i malati', Toffa replica

(Fotogramma)

Complimenti, elogi “per il tuo coraggio” e qualche critica. Nadia Toffa non nasconde la sua malattia anche sui social e non tutti reagiscono bene. “Mi sono sentita presa in giro” gli scrive su Instagram una tra i tanti utenti. “Nella prima puntata hai detto che eri guarita in 2 mesi e la cosa mi ha sorpresa, che ti sentivi figa, essendoci passata sia io che altre donne nelle stesse condizioni ci siamo rimaste male“. “Quello che hai detto non mi hai aiutata” rimarca, aggiungendo di non avercela con lei, ma di esserci rimasta male. Per questo la conduttrice e inviata delle Iene ha scelto di replicare solo a questo tra centinaia di commenti allo scatto che la ritrae fiera e combattiva. “Nessuno di noi può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto – scrive -. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli altri”. “Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri” conclude.