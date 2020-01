Il premio Unamsi 2019 per il giornalismo scientifico è stato assegnato a Elvira Naselli, responsabile di Repubblica Salute. Premiato come medico dell’anno anche Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, adesso eurodeputato. “Non parliamo di migranti o di flussi – ha ribadito Bartolo – ma soltanto di persone. Che nessun muro potrà fermare. L’Europa deve trovare una soluzione che sia umanamente accettabile. Sono stanco di vedere arrivare dal mare donne violentate, centinaia di bambini morti, uomini torturati e scuoiati vivi. E ringrazio le Ong che hanno continuato a salvare vite, come farà sempre la gente di mare. Perché a mare non si lascia indietro nessuno, è una legge al di sopra di qualunque regolamento nazionale o sovranazionale”.