Premi Tenco 2019: i vincitori del riconoscimento alla carriera sono Gianna Nannini, Pino Donaggio e Franco Fabbri.

Gianna Nannini torna sul palco dell’Ariston, ma non per il Festival di Sanremo, bensì per ritirare il Premio Tenco 2019. La cantante è infatti una delle protagoniste della kermesse dedicata ai riconoscimenti alla carriera assegnati dal 1974 a tutti gli artisti che hanno offerto un contributo significativo alla canzone d’autore a livello mondiale.

Ma la rocker di Fotoromanza non sarà l’unica a ottenere questo prestigioso premio. Ecco chi sono gli altri vincitori.

Premio Tenco 2019: Gianna Nannini tra i vincitori

Con Gianna Nannini sono stati insigniti del riconoscimento anche Pino Donaggio, autore tra le altre cose del singolo Io che non vivo (senza te), oltre che di numerose colonne sonore per film importanti per registi come Brian De Palma, Pupi Avati e Dario Argento, e Franco Fabbri, musicista e musicologo con una carriera da frontman degli Stormy Six.

I premi verranno consegnati durante la Rassegna della canzone d’Autore, che avrà luogo dal 17 al 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Durante il primo giorno della Rassegna verranno tra l’altro consegnate anche le Targhe Tenco per le migliori produzioni del 2019.

Gianna Nannini

Targhe Tenco 2019: i vincitori

I vincitori delle Targhe Tenco di quest’anno sono Vinicio Capossela per il Miglior disco, con Ballate per uomini e bestie, Daniele Silvestri con Argentovivo per la Miglior canzone, Enzo Gragnaniello con Lo chiamavano vient’ ‘e terra per il Miglior album in dialetto, Alessio Lega come Miglior interprete, Fulminacci per La vita veramente, Miglior opera prima, e gli Adoriza, per il Miglior album collettivo.

Ad anticipare la Rassegna ci sarà, la mattina del 16 ottobre, una master class dedicata a Fabrizio De André. Un evento speciale a 20 anni dalla sua scomparsa per approfondire la sua musica e la sua storia.

Di seguito il video ufficiale di Argentovivo, la Miglior canzone del 2019: