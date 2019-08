Non c’è Cristiano Ronaldo

Un italiano alla conquista del Premio Puskas. Fabio Quagliarella sfiderà, tra gli altri, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic nell’assegnazione del premio per il gol più bello della scorsa stagione calcistica. Lo ha deciso la Fifa che ha inserito l’attaccante e capitano della Sampdoria per la sua prodezza di tacco nella partita di campionato del 2 settembre scorso al ‘Ferraris’ contro il Napoli. Nel 2018 il riconoscimento è andato a ‘Momo’ Salah del Liverpool.

Da segnalare l’esclusione a sorpresa di Cristiano Ronaldo, secondo nella classifica della UEFA per i gol più belli nella stagione appena conclusa. C’è invece Leo Messi, con un gol segnato in Betis-Barcellona del marzo 2019. In lizza, fra gli altri, Zlatan Ibrahimovic con una rete in Toronto Fc-LAGalaxy del settembre 2018. Il vincitore sarà decretato tramite un sondaggio online sul sito della FIFA entro il 1 settembre 2019. La premiazione avverrà invece il 23 settembre nel corso della serata di gala per i FIFA Award in programma al Teatro la Scala di Milano.

L’elenco dei 10 candidati

Ecco la lista completa dei dieci giocatori in corsa per i Puskás Award: Matheus Cunha (Bra): Bayer Leverkusen-RB Lipsia (Bundesliga) del 6 aprile 2019; Zlatan Ibrahimovi (Sve), Toronto-La Galaxy (Mls) del 15 settembre 2018; Lionel Messi (Arg) Real Betis-Barcellona (Liga) del 17 marzo 2019; Ajara Nchout (Cmr), Camerun-Nuova Zelanda (Mondiali donne) del 20 giugno 2019; Fabio Quagliarella, Sampdoria-Napoli del 2 settembre 2018; Juan Fernando Quintero (Col), River Plate-Racing Club (Superliga argentina) del 10 febbraio 2019; Amy Rodriguez (Usa), Utah Royals-Sky Blue (Nwsl) del 16 giugno 2019; Billie Simpson (Nir), Sion Swifts Ladies-Cliftonville Ladies [Women’s Nifl Premiership] del 9 agosto 2018; Andros Townsend (Ing), Manchester City-Crystal Palace (Premier League) del 22 dicembre 2018; Dániel Zsóri (Rom), Debrecen-Ferencváros (Serie A ungherese] del 16 febbraio 2019.