Premio Rita Levi Montalcini a Massimiliano Di Filippo per gli studi innovativi sulla memoria sinaptica. Il riconoscimento è stato conferito, a Roma, dall’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e dalla sua Fondazione (Fism) nel corso del congresso svoltosi in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia. “Ho avuto la possibilità dedicarmi alla medicina e alle neuroscienze, sia come ricercatore in ambito sperimentale che come neurologo clinico – ha detto Di Filippo, tra i 422 ricercatori finanziati da Fism – Questo mi ha permesso allo stesso tempo di indagare complessi meccanismi sinaptici e di essere quotidianamente vicino alle persone che affrontano la malattia”.

Fonte