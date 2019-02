E’ stato assegnato ad Antonina Giordano e Ilaria Leccese, autrici del libro ‘Collaboratori di giustizia e delitti di criminalità organizzata: luci ed ombre del regime penitenziario premiale’, il premio internazionale giuridico-scientifico ‘Giovanni Falcone-Paolo Borsellino’. Il riconoscimento, assegnato ieri venerdì 22 nella prestigiosa cornice della sala del Refettorio della Camera, alla presenza di autorità accademiche e personalità del mondo del giornalismo, della cultura e delle istituzioni, rappresenta l’ennesimo riconoscimento conseguito dalla Giordano e un lusinghiero esordio per Leccese che, dopo la laurea a pieni voti presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre con tesi in diritto penale ha maturato un’esperienza professionale specifica in materia di reati economici e finanziari.

