Il Comune di Sanremo ha deciso di accordare il premio alla carriera a Pino Daniele.

Il premio alla carriera Città di Sanremo sarà consegnato nel 2019 a Pino Daniele. Lo hanno deciso il Comune di Sanremo in accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni. Un riconoscimento che arriva a più di quattro anni dalla scomparsa prematura del celebre cantautore e chitarrista napoletano.

Il premio dedicato all’incredibile carriera dell’artista di Napule è verrà consegnato durante una delle serate del 69esimo Festival, che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio 2019.

Sanremo: Pino Daniele vince il premio alla carriera

Un riconoscimento più che meritato quello per l’artista partenopeo, che tanto manca alla nostra musica e a tutti noi. Questa la motivazione del comunicato ufficiale: “In quarant’anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d’autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo“.

Parole sacrosante che non possono non essere sottoscritte da parte di chi ha amato Pino e la sua musica. Eppure, non sono mancate polemiche anche dopo l’annuncio di questo premio. Ecco il motivo.

Pino Daniele e Sanremo: strade parallele

Cosa può portare a storcere il naso dopo questo annuncio? Il fatto che il Festival abbia spesso, se non sempre, chiuso le porte in faccia a uno dei rappresentanti più importanti della musica italiana nel mondo.

In un’intervista a Radio Italia del 1992, Pino afferma scherzosamente: “Mi hanno eliminato. Anche l’anno scorso e l’altro anno“. Nel 1991 in effetti Pino si era presentato in veste di autore a Sanremo con il brano In questa città, scritto da Loredana Bertè. Un pezzo che concluse la sua avventura solo al diciottesimo posto.

Nella stessa intervista, Pino dichiara di essere scoraggiato dopo tutti questi rifiuti ma, con la simpatia che lo contraddistingueva, smorza le polemiche con una battuta: “Che poi io c’ho pure una simpatia per San Remo. È il protettore delle barche, e io sono un uomo di mare“.

L’unica apparizione del grande cantautore sul palco dell’Ariston è quella del 2009, quando fu invitato in veste di ospite per suonare una splendida Quando davanti a una platea commossa. Lacrime che quasi certamente sgorgheranno anche in questo 2019. Lacrime di gioia, di nostalgia e, per alcuni, di amarezza.

