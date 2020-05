LONDRA – Con tanti punti interrogativi e poche certezze la Premier League attende notizie per programmare la ripresa del campionato. C’è grande attesa per il discorso di Boris Johnson che, questa sera attorno alle 20, farà il punto della situazione in vista della fase due. Tra gli argomenti in agenda c’è anche quello relativo alla ripartenza della massima serie di calcio inglese e dalle parole del primo ministro dipenderà molto del futuro della Premier.

Terzo giocatore positivo al Brighton

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ipotesi più accreditata prevede di far riprendere la stagione a fine giugno e non più dal 12, come inizialmente era stato ventilato. Resta il fatto che, tra giocatori positivi ai tamponi e club recalcitranti all’idea di giocare in campo neutro, trovare la quadra appare tutt’altro che semplice. Come riportato dall’emittente britannica ‘Sky Sports’, infatti, l’amministratore delegato del Brighton Paul Barber ha confermato la positività al coronavirus di un terzo calciatore della prima squadra.





Anche il Watford dice no a gare in campo neutro

Dopo il parere negativo espresso proprio dal Brighton e dall’Aston Villa, intanto, anche il Watford prende posizione contro la possibilità di disputare le nove restanti gare in campo neutro, individuando 8-10 stadi in cui ospitare tutte le sfide in programma. “Accettiamo senza alcun problema il fatto di non potere avere tifosi allo stadio. Mi sembra ovvio nella situazione attuale – ha spiegato il presidente Scott Duxbury – Adesso però ci viene detto che non possiamo giocare le nostre partite casalinghe al Vicarage Road, rinunciando alla familiarità e al vantaggio che ne derivano”.





Duxbury: “Sarebbe un finale di campionato falsato”

“Al tempo del coronavirus non esiste un ambiente completamente sicuro – ha proseguito Duxbury – Alcuni club sono felici di aderire al Project Restart perché probabilmente credono di essere avvantaggiati nel partecipare a un torneo modificato nel format. Nel momento in cui almeno sei squadre, ma sospetto anche di più, sono preoccupate per il rovescio negativo e gli effetti devastanti di questa mini-lega distorta di nove partite, allora credo che ci sia il dovere di rispondere a tali preoccupazioni. Se la Bundesliga tedesca riesce a mantenere le partite in casa e in trasferta anche la Premier potrebbe trovare una soluzione per evitare di giocare in campo neutro”.







