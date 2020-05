In campo a fine giugno

Sarà domenica 10 maggio la giornata cruciale per il futuro della Premier League. Intorno alle 20 il premier Boris Johnson parlerà infatti al paese e, tra i punti in agenda, ci sarà anche quello della ripresa del calcio inglese, che al momento resta molto probabile.

E’ interesse dei club, Liverpool in primis (può festeggiare il titolo dopo 30 anni), portare al termine la stagione. In queste settimane si è parlato molto di campi neutri e, addirittura, di traslocare in Australia per giocare le 92 partite rimanenti, ma alla fine dovrebbe prevalere la linea degli impianti tradizionali, ovviamente a porte chiuse. Secondo il “Daily Mail’, il progetto del governo, diviso in 5 fasi, dovrebbe vedere la ripartenza del campionato nell’ultimo weekend di giugno.

Non più quindi il 12, quella che sembrava la data del ritorno in campo dei vari Aguero, Salah e soci. “Se riusciamo a elaborare un piano in grado di funzionare, vorrei che potessimo andare avanti perché penso che sarebbe positivo per la nazione e per il calcio nel suo insieme”, ha detto Oliver Dowden, Segretario di Stato britannico per il digitale, la cultura, i media e lo sport. “Spero davvero di poterlo mettere in atto, ma la sicurezza pubblica deve sempre essere una priorità – ha aggiunto -, ed è solo allora che saremo certi di poter avviare un processo di recupero”.